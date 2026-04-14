Oprichter omgevallen vastgoedconcern Evergrande bekent schuld

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 7:44
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De oprichter van het omgevallen Chinese vastgoedconcern Evergrande, Hui Ka Yan, heeft schuld bekend aan fraude en omkoping. Evergrande was ooit de grootste projectontwikkelaar, maar in 2021 kwam het bedrijf in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen. Daarop volgde een crisis in de vastgoedsector van het Aziatische land.
Hui Ka Yan, ooit de rijkste man van Azië, zat sinds 2023 vast. De beschuldigingen tegen hem liepen uiteen van fraude bij het ophalen van geld bij investeerders tot illegaal gebruik van publiek geld.
