Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

social media
door Désirée du Roy
dinsdag, 14 april 2026 om 7:47
De Chinese schoonspringster Quan Hongchan, meervoudig Olympisch kampioen, staat op het punt haar sport op te geven – niet door blessures, maar door online haat.
Al jaren wordt de 19‑jarige atlete op Chinese sociale media uitgemaakt voor ‘vette zeug’ en erger, in een speciaal aangemaakte pestgroep waarvan alle energie is gericht op het kapotmaken van één jonge vrouw.
De aanvallen blijven niet beperkt tot haar prestaties; haar lichaam, haar familie en zelfs de lichaamshouding van haar moeder worden publiekelijk gefileerd. Quan durft nog maar zelden naar haar geboortedorp, omdat mensen voor het ouderlijk huis posten op zoek naar nieuwe beelden voor clickbait.
De gevolgen zijn klassiek, maar niet minder schrijnend: angstaanvallen, eetrestricties en een sportcarrière die ineens wankelt.
Chinese sportautoriteiten hebben inmiddels aangifte gedaan en een man is opgepakt die onder de bijnaam ‘Vette Zeug Quan’ anderen ophitste om haar aan te vallen.
Het verhaal past in een bredere trend: een giftige fancultuur, gevoed door platforms waar elke klik telt en door een nationalisme waarin sporters eerst tot ‘dochter van de natie’ worden verheven en daarna genadeloos worden neergesabeld zodra ze niet meer voldoen. Quan weet niet of ze doorgaat met topsport.

