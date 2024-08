Chinese inflatie loopt op tot hoogste niveau in vijf maanden

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De consumentenprijzen in China zijn in juli opgelopen tot het hoogste niveau in vijf maanden. De stijgende inflatie vormt een lichtpuntje voor de Chinese economie , die tussen oktober 2023 en januari 2024 kampte met een periode van deflatie, ofwel dalende prijzen voor goederen en diensten. Deflatie of negatieve inflatie is slecht voor de economie, omdat consumenten hun aankopen uitstellen in de hoop dat goederen nog goedkoper worden.