Een alledaagse caloriearme zoetstof verhoogt risico op bloedstolling en dus op de dood

Een veelgebruikte caloriearme zoetstof verhoogt het risico op bloedstolling

Uit een onderzoek is gebleken dat de suikervervanger erythritol het bloed gevoeliger maakt voor stolling, wat het risico op een hartaanval en beroerte kan verhogen.

De caloriearme zoetstof erythritol maakt het bloed vatbaarder voor stolling. Dit kan verklaren waarom het in eerder onderzoek bij mensen in verband is gebracht met een groter risico op een hartaanval en beroerte.

Erytritol is een suikeralcohol die in lage concentraties voorkomt in fruit en groenten en die ongeveer 70% zo zoet is als suiker . Ons lichaam produceert de stof ook in kleine hoeveelheden. Het bevat bijna geen calorieën, waardoor het een populaire suikervervanger is, vooral in de VS en Europa, zegt Stanley Hazen van de Cleveland Clinic in Ohio. Al tientallen jaren wordt erythritol toegevoegd aan producten zoals kauwgom, dranken en gebakken producten.

Erytritol is goedgekeurd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid Maar er steeds is meer bewijs dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid van het hart. Een eerder onderzoek van Hazen en zijn collega's toonde aan dat mensen die gevoelig zijn voor een hartaanval of beroerte en hoge concentraties van de stof in hun bloed hebben, twee keer zoveel risico lopen op deze aandoeningen in vergelijking met mensen met lagere concentraties. Uit dierproeven bleek ook dat erytritol de bloedstolling kan bevorderen.

Waar zit het in?

Snoepgoed en Kauwgom: Erythritol wordt vaak gebruikt in snoep en kauwgom vanwege zijn zoetheid en lage caloriegehalte.

Koek en Gebak: Het is een populaire ingrediënt in koekjes en andere gebakken producten, vooral in recepten die gericht zijn op koolhydraatarme of suikervrije diëten.

Frisdranken: Erythritol wordt ook gebruikt in koolzuurhoudende dranken als een caloriearme zoetstof.

Zuivelproducten: Het kan worden toegevoegd aan producten zoals yoghurt om de zoetheid te verhogen zonder extra calorieën toe te voegen.

Thee en Koffie: Erythritol kan worden gebruikt om warme dranken te zoeten zonder de calorieën van suiker

Merken zoetjes: