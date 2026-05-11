ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chinese inflatie stijgt door duurdere olie en vakantiereizen

Economie
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 8:03
anp110526049 1
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in China is in april onverwacht gestegen, meldt het Chinese statistiekbureau NBS. De stijging van de consumentenprijzen in de op een na grootste economie ter wereld werd vooral veroorzaakt door hogere olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de toegenomen vraag naar vakantiereizen door verschillende vakantieperioden in bepaalde delen van het land stuwde de inflatie.
De inflatie kwam vorige maand uit op 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. In maart bedroeg de inflatie 1 procent. Economen hadden voor april gerekend op een kleine daling van de inflatie naar 0,9 procent. De kerninflatie, zonder de schommelende prijzen voor energie en voeding, steeg licht tot 1,2 procent, van 1,1 procent in maart.
De prijzen die producenten vragen voor hun goederen stegen in april met 2,8 procent. Dat was de grootste stijging sinds de coronapandemie vier jaar geleden. In maart stegen de fabrieksprijzen met 0,5 procent. Dat was de eerste stijging na drie jaar van dalingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

e1df3886-e9af-408f-8d8b-1a5b628c3706

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

216659526 m

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

086e0a86960e39786e7bffb95049ddfa,483060f2

Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

26940060 m

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

ANP-557292573

Meta (Facebook) begint aan zijn doodstrijd

71468666_m

Duiven verdienen eerherstel: veel slimmer en nuttiger dan hun slechte imago

Loading