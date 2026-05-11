Chinese inflatie stijgt door duurdere olie en vakantiereizen

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in China is in april onverwacht gestegen, meldt het Chinese statistiekbureau NBS. De stijging van de consumentenprijzen in de op een na grootste economie ter wereld werd vooral veroorzaakt door hogere olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de toegenomen vraag naar vakantiereizen door verschillende vakantieperioden in bepaalde delen van het land stuwde de inflatie.

De inflatie kwam vorige maand uit op 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. In maart bedroeg de inflatie 1 procent. Economen hadden voor april gerekend op een kleine daling van de inflatie naar 0,9 procent. De kerninflatie, zonder de schommelende prijzen voor energie en voeding, steeg licht tot 1,2 procent, van 1,1 procent in maart.

De prijzen die producenten vragen voor hun goederen stegen in april met 2,8 procent. Dat was de grootste stijging sinds de coronapandemie vier jaar geleden. In maart stegen de fabrieksprijzen met 0,5 procent. Dat was de eerste stijging na drie jaar van dalingen.