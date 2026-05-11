Ondernemers meest negatief over economie sinds 2022, meldt CBS

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers zijn in het tweede kwartaal van dit jaar veel negatiever geworden over de Nederlandse economie. Het ondernemersvertrouwen liet de grootste daling zien sinds begin 2022, tijdens de laatste coronalockdown. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met de Kamer van Koophandel (KVK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

De index die het vertrouwen meet, kwam in het tweede kwartaal uit op min 14,8. Dat was in het kwartaal daarvoor nog min 1,8. De daling komt volgens het CBS doordat ondernemers negatiever zijn geworden over de ontwikkeling en de verwachting van het economisch klimaat. Ook rekenen meer bedrijven op stijgende verkoopprijzen.

In alle bedrijfstakken daalde het ondernemersvertrouwen en was het negatief. De grootste daling is in de bouwnijverheid te zien, aldus het statistiekbureau. In de zakelijke dienstverlening daalde dit het minst en waren ondernemers het minst negatief. De stemming was het meest negatief in de landbouw, bosbouw en visserij.

Personeel

Het ondernemersvertrouwen is al sinds begin 2022 negatief en ligt nu op het laagste niveau sinds eind 2022, toen de energieprijzen flink stegen na de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In het laatste kwartaal van dat jaar kwam het ondernemersvertrouwen uit op min 20,3.

Drie op de tien bedrijven noemden een tekort aan personeel nog altijd de belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering. Sinds de piek in juli 2022 is dat wel gedaald. Bijna de helft van de bedrijven had hier toen last van. Verder zeiden ondernemers in het tweede kwartaal last te hebben van bijvoorbeeld de huidige geopolitieke situatie, economische onzekerheid en wet- en regelgeving.