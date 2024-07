Chinese premier roept op tot internationale AI-samenwerking

SHANGHAI (ANP/AFP) - De wereld zou meer moeten samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en een opener houding moeten hebben voor deze technologie. Die oproep deed de Chinese premier Li Qiang donderdag. Ondertussen zijn er wereldwijd juist zorgen over de toegang van China tot AI.

China timmert flink aan de weg als het gaat om de ontwikkeling van AI-technologie. Zo meldde de Verenigde Naties woensdag dat Beijing de grootste aanvrager was van AI-patenten wereldwijd. "Elk land heeft zijn eigen voordelen op het gebied van AI-technologie", zei Li in een toespraak bij de opening van de World AI Conference (WAIC) in Shanghai. "Dus we moeten samenwerken en onze krachten bundelen", vulde hij aan.

Verwacht wordt dat verschillende Chinese techbedrijven nieuwe AI-producten zullen onthullen op de WAIC, een meerdaagse internationale conferentie. Deze bedrijven, zoals techconcern Huawei, worden evenwel geconfronteerd met Amerikaanse maatregelen. De Amerikanen zijn bang dat de hoogwaardige technologie in China voor militaire doeleinden zou kunnen worden gebruikt.

Als het aan premier Li ligt, moeten landen over de hele wereld juist openstaan voor meer "grensoverschrijdend dataverkeer en vrije handel in apparatuur". Tegelijkertijd moet er ook meer aandacht zijn voor de risico's van AI, die om gezamenlijke internationale aandacht vragen. Daarom riep Li op tot het opstellen van wereldwijde AI-wetgeving en -standaarden. "Geen enkel land mag een uitzondering zijn", zei hij.