Chipaandelen toch weer in de verkoop in New York

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met verliezen de handel uitgegaan, waarbij vooral techaandelen omlaag gingen. Beleggers deden relatief dure chipfondsen in de verkoop, mogelijk om zich meer te richten op andere sectoren die binnenkort kunnen profiteren van een veerkrachtige Amerikaanse economie. Tegelijkertijd bleven de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten boven de markt hangen.

De Nasdaq verloor 1 procent tot 25.678,82 punten. De Dow-Jonesindex steeg juist 0,2 procent tot 50.872,11 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omlaag tot 7386,65 punten.

Chipbedrijven Marvell, AMD, Micron en Broadcom zakten tot ruim 9 procent, terwijl ze eerder nog in de plus stonden. De afgelopen handelsdagen schommelden de koersen van deze bedrijven al sterk. Na het begin van de Iranoorlog, die aanvankelijk een schok op de financiële markten teweegbracht, waren het voornamelijk sterk presterende chipbedrijven die de belangrijkste graadmeters op Wall Street naar recordhoogtes duwden. Maar na sterke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt gingen de chipfabrikanten vrijdag hard onderuit.

Beleggers maken zich tegelijkertijd op voor een reeks megabeursgangen in de Verenigde Staten. Ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX gaat naar verwachting vrijdag naar de beurs om een recordbedrag van 75 miljard dollar op te halen, bij een waardering van bijna 1,77 biljoen dollar. Ook OpenAI en Anthropic, die vooroplopen met toepassingen van kunstmatige intelligentie, hebben stappen gezet voor een beursgang.

Rondom de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten bleef de situatie gespannen. President Donald Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse helikopter op maandag. Volgens hem moeten de VS reageren, waarmee het staakt-het-vuren met Iran in het gedrang kan komen. Eerder zei Trump nog dat gesprekken over een vredesdeal in "de laatste fase" zijn beland.

De olieprijzen daalden ondanks Trumps uitlatingen. Een vat Brent-olie werd 2,7 procent goedkoper op 91,72 dollar per vat. Amerikaanse olie zakte 3,1 procent in prijs tot 88,50 dollar per vat.

Beleggers hadden verder aandacht voor Nuvalent, een bedrijf dat medicatie voor longkanker ontwikkelt. De Britse farmaceut GSK kondigde aan de biofarmaceut voor 10,6 miljard dollar te willen kopen, waarop Nuvalent ruim 39 procent meer waard werd.