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Leger VS voert vergeldingsaanval uit op Iran om neerhalen Apache

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 1:57
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WASHINGTON (ANP) - Het centrale commando van het Amerikaanse leger (CENTCOM) meldt dat zijn strijdkrachten begonnen zijn met aanvallen "uit zelfverdediging" op Iran, als reactie op het neerhalen van een Apache-helikopter van het Amerikaanse leger.
De Amerikaanse strijdkrachten hebben diverse Iraanse luchtafweer- en radarsystemen rond de Straat van Hormuz aangevallen, meldt nieuwssite Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris.
Er zijn explosies gehoord in het oostelijke deel van de Iraanse provincie Hormozgan aan de Straat van Hormuz, meldt het Iraanse persbureau Fars. Iraanse staatsmedia melden ook dat een projectiel is ingeslagen in de stad Sirik, eveneens gelegen aan de zeestraat.
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