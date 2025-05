Eerste zitting in nieuwe EBI-rechtbank is met contact Bolle Jos

VUGHT (ANP) - De zittingszaal in de gevangenis in Vught wordt volgende week woensdag voor het eerst gebruikt. Het gaat om een zitting van het gerechtshof Amsterdam in de zaak tegen Isaac B., een vermeend contact van de nog altijd voortvluchtige Jos Leijdekkers, bekend als Bolle Jos. De week daarna, op 2 juni is in de rechtszaal in Vught een zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Eind maart werd de rechtbank in Vught officieel geopend. Hier worden vooral zaken behandeld van gedetineerden die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) zitten. Deze vluchtgevaarlijke gevangenen worden nu met zwaar beveiligd vervoer naar de rechtbank gebracht als er een zitting is. Het scheelt een hoop capaciteit en kosten als zij hun zaak binnen de penitentiaire inrichting kunnen bijwonen. "Elke vervoersbeweging die we kunnen terugdringen is mooi meegenomen", zei staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie en Veiligheid destijds bij de opening.