Chipbedrijf ASMPT beëindigt gesprekken over potentiële overname

SINGAPORE (ANP/RTR) - Chipbedrijf ASMPT, waarin de Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) een minderheidsbelang heeft, heeft maandag bekendgemaakt de gesprekken met een mogelijke koper te hebben beëindigd. Daarmee komt een einde aan speculaties over een mogelijke privatisering van het bedrijf.

ASMPT, met een beursnotering in Hongkong, is een belangrijke wereldwijde leverancier van technologie en apparatuur voor de productie van halfgeleiders. Deze chips worden onder meer gebruikt in smartphones en auto's.

De onderneming meldde vorige maand een overnamebod te hebben ontvangen. Daarbij gaf ASMPT geen financiële details of informatie over de koper. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR een bod overwoog van ongeveer 5 miljard dollar.

ASMI, gevestigd in Almere, heeft een belang van ongeveer 25 procent in ASMPT. Activistische aandeelhouders hebben het bedrijf in het verleden onder druk gezet om zijn aandelen te verkopen. Volgens de bronnen die spraken met Bloomberg was er al vaker interesse geweest voor een overname, onder meer van andere investeringsmaatschappijen en branchegenoten in Azië.