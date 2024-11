Schaatser Roest ziet af van wereldbeker en kiest voor herstel

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Patrick Roest laat de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Japan (Nagano) en China (Beijing) aan zich voorbijgaan. Hij kiest voor een langere periode van herstel en maakt om die reden geen gebruik van een aanwijsplek, meldde zijn ploeg Reggeborgh.

Roest, onder meer drievoudig wereldkampioen allround en tweevoudig wereldkampioen op de 5000 meter, ontbrak de afgelopen dagen op het kwalificatietoernooi in Heerenveen. De 28-jarige schaatser kampte met de naweeën van een ontstoken verstandskies.

De schaatser heeft nu in samenspraak met de trainersstaf van Reggeborgh besloten om eerst te werken aan een volledig herstel voordat hij het wedstrijdcircuit ingaat. "De focus ligt nu eerst op volledig herstellen, van daaruit kan Patrick gaan bouwen aan zijn fysieke gesteldheid. De wereldbekerwedstrijden in Nagano en Beijing komen nog te vroeg voor hem" aldus trainer Robin Derks.

"Het racen van wedstrijden is het mooiste dat er is" meldt Roest. "Daarom is het zo jammer dat ik deze twee wereldbekers moet overslaan. Maar het is belangrijk dat ik eerst weer helemaal goed herstel."