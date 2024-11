Minister Israël: nog maar weinig arrestaties na geweld Amsterdam

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar noemt het aantal arrestaties in Nederland na het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters "erg laag". De bewindsman, die eerder ook in Nederland was, zei dat in Jeruzalem tegen de pers.

"Ik ben geïnformeerd door de burgemeester van Amsterdam dat ze een speciaal onderzoeksteam hebben gevormd. Maar tot dusver is het aantal aanhoudingen erg laag", zei Saar.

De minister herhaalde ook dat zijn land de Nederlandse autoriteiten hulp heeft aangeboden bij het onderzoek naar het geweld. Israëliërs werden in Amsterdam op straat aangevallen na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv.