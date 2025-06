Chipbedrijf Besi flink hoger op Damrak na verhoging omzetdoel

AMSTERDAM (ANP) - Besi was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Het chipbedrijf verhoogde voorafgaand aan zijn beleggersdag de omzetdoelstelling voor de lange termijn. Ook schroefde Besi de verwachtingen voor de winstmarges op, mede door de sterke vraag naar technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het aandeel werd daarop 10 procent hoger gezet. Branchegenoten ASML en ASMI verloren daarentegen 0,9 en 0,4 procent.

De algehele stemming op de beurzen bleef voorzichtig, mede door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 933,62 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 898,75 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,8 procent. Londen won een fractie, ondanks een krimp van de Britse economie in april.