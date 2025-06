Polen pakt 19-jarige man op voor plannen terroristische aanslag

WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen heeft een 19-jarige verdachte aangehouden voor het plannen van een terroristische aanslag. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bericht dat de tiener en twee eerder opgepakte mannen geïnspireerd waren door massamoordenaars.

De drie zouden pyrotechnische materialen hebben verzameld. Ook hadden ze informatie opgezocht over vuurwapens, schietposities en gevechtshandelingen. Volgens het ministerie bezochten de mannen schietbanen en voerden ze militair-tactische oefeningen uit.

Onder anderen Anders Breivik en Brenton Tarrant worden genoemd als inspiratiebronnen. De verdachten "waren gefascineerd door hun ideologie, analyseerden hoe ze de aanslagen uitvoerden en welke fouten ze maakten," aldus het ministerie.

Breivik doodde in 2011 77 mensen in Noorwegen. Hij liet eerst een bom afgaan in de hoofdstad Oslo en schoot daarna op deelnemers van een jeugdkamp op het eiland Utøya. Tarrant schoot in 2019 51 moskeegangers dood in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.