Chipbedrijf Besi rekent op verdere omzetgroei in eerste kwartaal

door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 7:48
DUIVEN (ANP) - Chiptoeleverancier Besi rekent voor het eerste kwartaal van 2026 op een verdere groei van de omzet, na de sterke stijging van de verkopen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf uit Duiven kwam in januari al met voorlopige resultaten over het vierde kwartaal van 2025 en gaf daarbij aan dat de omzet, de brutowinstmarge en de operationele kosten aan "de gunstige kant" van de verwachtingen zouden liggen.
In het laatste kwartaal van 2025 behaalde Besi een omzet van 166,4 miljoen euro, ruim 25 procent meer dan in het derde kwartaal. Voor de eerste drie maanden van dit jaar voorziet het bedrijf een omzetgroei van 5 tot 15 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.
De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg bijna 43 miljoen, een stijging van ruim 69 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De orderportefeuille kwam uit op 250,4 miljoen, een stijging van ruim 43 procent ten opzichte van het derde kwartaal en ruim 105 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2024.
