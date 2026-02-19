Media: VS gaan laatste troepen terugtrekken uit Syrië

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan in de komende twee maanden hun laatste troepen terugtrekken uit Syrië. Dat berichten media als CBS News en The Wall Street Journal (WSJ) op basis van anonieme bronnen. Het zou gaan om een duizendtal militairen.

De VS hebben hun troepen al teruggetrokken uit militaire steunpunten zoals het strategisch belangrijke al-Tanf. De resterende locaties worden de komende tijd verlaten.

De Amerikaanse krijgsmacht is al ongeveer tien jaar in Syrië. De VS bestreden daar met bondgenoten terreurgroep Islamitische Staat.

Militaire escalatie

De veiligheidssituatie in het land is sindsdien flink veranderd. Nadat IS militair was verslagen, kwam eind 2024 ook het regime ten val van de Syrische leider Bashar al-Assad.

De bronnen van de WSJ zeggen dat de terugtrekking geen verband houdt met de Amerikaanse militaire opbouw rond Iran. Daar wordt rekening gehouden met militaire escalatie als onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma mislukken.