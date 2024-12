Chipbedrijf Broadcom flink hoger op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Broadcom behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse chipbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, dankzij de sterke vraag naar chips voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). De branchegenoot van het populaire Nvidia rekent ook voor het huidige kwartaal op een sterke omzetgroei en wist daarmee de marktverwachtingen te overtreffen. Het aandeel steeg 18,7 procent. Andere chipbedrijven als Nvidia, Micron Technology en Marvell Technology gingen mee omhoog en klommen tot ruim 6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 43.950 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven sloot donderdag voor de zesde dag op rij lager. Dat was de langste verliesreeks sinds april dit jaar. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 6068 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 20.003 punten, mede dankzij de koerssprong van Broadcom.