VS wil heropleving IS voorkomen na val regime Syrië

BAGDAD (ANP/AFP) - De Verenigde Staten willen een heropleving van de terreurbeweging Islamitische Staat voorkomen na de val van het regime in Syrië, waar IS nog beperkt aanwezig is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat in het Syrische buurland Irak, waar IS ook gebieden controleerde.

Hij beloofde samen te werken met Irak om te voorkomen dat IS na de omverwerping van de Syrische leider Bashar al-Assad opnieuw de kop opsteekt. Blinken benadrukte dat Irak als geen ander het belang inziet van stabiliteit in Syrië en het voorkomen van een opleving van de jihadisten van IS.

"We zijn vastberaden" om ervoor te zorgen dat de beweging niet opnieuw kan opduiken, zei Blinken. Ook Irak wil voorkomen dat de chaos zich verspreidt vanuit Syrië, waar door islamisten geleide rebellen na een bliksemoffensief het vijf decennia durende bewind van de Assad-dynastie omverwierpen.

Irak en Syrië lijden nog steeds onder de opstand van de uiterst gewelddadige IS, die daar tien jaar geleden een zelfverklaard kalifaat oprichtte.