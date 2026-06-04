ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipbedrijf Broadcom onderuit op Wall Street na resultaten

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 15:39
anp040626145 1
NEW YORK (ANP) - Broadcom is donderdag hard onderuitgegaan na de opening van de beurzen in New York. De Amerikaanse chipmaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht door de sterke vraag naar AI-chips, maar de vooruitzichten voldeden niet aan de hoge verwachtingen van beleggers. Het aandeel werd ruim 14 procent lager gezet. Dat is het grootste dagverlies voor Broadcom in ruim een jaar.
Broadcom is na Nvidia de op een na grootste Amerikaanse chipfabrikant qua marktwaarde. De beurswaarde van het bedrijf is in de afgelopen drie jaar meer dan verviervoudigd door het optimisme over de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI). "Broadcom merkt nu dat het halen, of zelfs licht overtreffen, van de verwachtingen niet genoeg is wanneer de markt zulke hoge eisen stelt", zei Dan Coatsworth van investeringsplatform AJ Bell.
De algehele stemming op Wall Street was gemengd, na de verliezen een dag eerder. De techzware Nasdaq noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 26.644 punten, mede door het koersverlies van Broadcom. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 7541 punten en de Dow-Jonesindex won 1 procent tot 51.200 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

179323901_m

Nederlandse huizenmarkt zakt weg: deze regio’s gaan nu als eerste onderuit

204463627_m

Woede over WK-vervoer: supporters moeten belachelijk bedrag neertellen voor treinritje naar stadion

211310390_m

Dit voedsel kan helpen om nanoplastics uit je lichaam te krijgen

165502738_m

Hittegolf eind mei brak alle records — en de echte zomer moet nog beginnen

ANP-557465379

Eurocommissaris Hoekstra slaat alarm over China: ‘We hadden veel eerder moeten ingrijpen’

generated-image (9)

De stiekeme inflatie in de supermarkt

Loading