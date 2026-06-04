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Verstappen voorzichtig over kansen bij Grand Prix van Monaco

Sport
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 15:59
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MONACO (ANP) - Max Verstappen weet nog niet precies wat hij van de Red Bull kan verwachten in de straten van Monaco. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 is daarom voorzichtig in vragen over zijn kansen bij de Grand Prix van Monaco. "De kwalificatie is het hoogtepunt van het weekend. Daar moet je presteren", was Verstappen duidelijk.
"Ik weet niet hoe de wagen morgen aanvoelt", keek Verstappen op de persdag vooruit. "Monaco kan voor verrassingen zorgen en realistisch gezien is de wagen oké op lage snelheid, maar je moet hier goed zijn op de hobbels en kerbs en dat zijn we niet."
Verstappen haalde bij de Grote Prijs van Canada twee weken geleden zijn eerste podiumplaats. "In Montreal kwamen we op de rechte stukken tekort en in de bochten en over de hobbels waren we niet de beste. We willen meer grip, meer vermogen en dat de banden beter hun werk doen. Je wilt in alles verbetering."
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