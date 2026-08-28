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Chipbedrijf Marvell en betaalbedrijf PayPal zakken op Wall Street

Economie
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 15:35
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NEW YORK (ANP) - Chipbedrijf Marvell Technology en betaalbedrijf PayPal gingen vrijdag onderuit op de beurzen in New York. Marvell boekte afgelopen kwartaal een recordomzet door de aanhoudende sterke vraag naar zijn chips voor AI-datacenters. Ook werd het bedrijf opnieuw positiever over de jaaromzet. De margeverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen en beleggers grepen de resultaten aan om winst te nemen in het sterk gestegen aandeel. Marvell is dit jaar al 170 procent in waarde gestegen, mede door een grote chipdeal met Google. Het aandeel zakte nu 7 procent.
PayPal kelderde 14 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat investeringsmaatschappij Advent en betalingsverwerker Stripe hebben besloten af te zien van de overname van het betaalbedrijf. PayPal ging in juli nog hard omhoog na geruchten dat Advent en Stripe het bedrijf zouden willen kopen voor ruim 53 miljard dollar.
De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig in afwachting van de toespraak van centralebankpresident Kevin Warsh.
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