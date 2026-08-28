Voel je je in augustus ineens onrustig en somber? Daar is dus een theorie over

Augustus. Je zit met een drankje op het terras, de zon schijnt en technisch gezien is het nog volop zomer. En toch bekruipt je ineens het gevoel dat de lol bijna voorbij is. Werk, school, regenjassen, agenda's en verplichtingen staan alweer ongeduldig op de stoep. Herkenbaar? Op sociale media heeft het inmiddels een naam: de August Theory.

Het idee is simpel. Als juni de vrijdagavond van de zomer is en juli de zaterdag, dan is augustus de zondagmiddag. Je bent nog vrij, maar in gedachten zit je alweer op maandagochtend achter je laptop. In plaats van te genieten van wat er nog over is, begin je alvast te piekeren over alles wat straks moet.

De August Theory is overigens geen officiële psychologische theorie. Het is een virale socialmediatrend, maar psychologisch is het verschijnsel erachter best interessant. Overgangsmomenten, denk aan een verjaardag, nieuwjaar of het einde van een seizoen, zetten ons namelijk aan tot zelfreflectie. Waar sta ik? Ben ik eigenlijk wel tevreden? En wat moet er anders?

Augustus als relatiedeadline

Op TikTok wordt augustus zelfs voorgesteld als een soort romantische deadline. Vage situationship? Nu moet er duidelijkheid komen. Een ex die ineens weer opduikt? Typisch augustus. Nog snel een partner vinden voordat de donkere maanden beginnen? Ook dat hoort erbij.

Maar wie de twintig allang gepasseerd is, kan net zo goed last hebben van de augustuskriebels. Alleen veranderen de vragen. Niet: wat ga ik studeren en wordt deze vakantieliefde iets serieus? Maar eerder: wil ik dit werk nog tien jaar doen? Wat gebeurt er als de kinderen het huis uit zijn? Ben ik nog gelukkig in mijn relatie? Hoe wil ik dat mijn volgende levensfase eruitziet?

Psychologen noemen zulke momenten ook wel 'temporal landmarks': punten in de tijd die ons leven gevoelsmatig opdelen in een voor en een na. Augustus is daar bij uitstek geschikt voor. De vrijheid van de zomer botst ineens met de structuur van het najaar.

Gooi niet meteen je hele leven om

Dat betekent alleen niet dat je voor september je baan moet opzeggen, je relatie moet beëindigen en naar Portugal moet emigreren. Het gevoel dat er nu iets besloten moet worden, is niet hetzelfde als een echte deadline.

Beter is het om augustus te gebruiken voor een kleine mentale APK. Vraag jezelf af of je daadwerkelijk iets wilt veranderen of vooral opziet tegen het verdwijnen van de zomer. En probeer iets van die zomer mee te nemen naar september: blijf buiten eten, wandelen, lezen of bewust gaten in je agenda houden.

Want misschien is augustus helemaal niet de deprimerende zondagavond van het jaar. Zie het liever als de vertrekhal voor een nieuw seizoen. En niemand zegt dat je meteen het vliegtuig in moet.