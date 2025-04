Chipbedrijven dalen in AEX na cijfers ASML en beperkingen Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven zijn woensdag onderin de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam geëindigd. Beleggers reageerden onder meer op de financiële resultaten van ASML over het eerste kwartaal. Het aantal nieuwe orders viel in die periode terug ten opzichte van het voorgaande kwartaal, tot een bedrag dat lager was dan door Bloomberg gepeilde analisten in doorsnee hadden verwacht.

Daarnaast stond het sentiment in de chipsector onder druk door nieuwe Amerikaanse beperkingen voor Nvidia bij de export naar China. Het AI-chipbedrijf moet hierdoor ongeveer 5,5 miljard dollar afboeken vanwege voorraden en verplichtingen met betrekking tot chips. ASML sloot 5,2 procent lager. Besi en ASMI verloren allebei 3,2 procent.

De AEX, de hoofdgraadmeter op het Damrak, sloot mede door de koersverliezen van de chipfondsen 0,4 procent lager op 853,56 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 793,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent, Parijs verloor 0,1 procent.