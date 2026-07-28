ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipbedrijven dalen op gemengd Wall Street, olieprijzen lager

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 22:15
anp280726198 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met gemengde uitslagen de handelsdag uitgegaan. Chipaandelen stonden in de min, nadat op de Europese en Aziatische beurzen chipbedrijven ook al in de verkoop werden gedaan. Verder hadden beleggers de aandacht gericht op sterke bedrijfsresultaten en een verdere daling van de olieprijzen.
De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 52.747,32 punten. De Dow won maandag ook al 0,5 procent, dankzij de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 7428,78 punten. De Nasdaq verloor 0,2 procent tot 24.876,91 punten, nadat de techgraadmeter maandag al lager sloot door zware koersverliezen in de chipsector.
Grote chipbedrijven als Sandisk, AMD en Intel verloren tot ruim 14 procent. Chipconcerns noteerden maandag al verliezen tot 11 procent, vooral veroorzaakt door zorgen over toenemende concurrentie bij de productie van geavanceerde chipmachines en chips vanuit China.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-526322530

Je huis is je grootste pensioenpot — maar zo duur is het om de overwaarde zelf écht te gebruiken

shutterstock_2761098919

Deze zeldzame eigenschap onthult een hogere emotionele intelligentie.

politicus rusland wil sancties coca cola1435289304 584x380

Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

Loading