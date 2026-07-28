Bewoners ontruimde woningen Amsterdam-West mogen naar huis

AMSTERDAM (ANP) - De omgeving van de Nierkerkestraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven, meldt de politie. Dinsdagmiddag crashte daar na een politieachtervolging een auto met daarin explosief materiaal. Alle bewoners van de huizen die werden ontruimd, mogen naar huis.

Het explosieve materiaal is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) meegenomen en wordt vernietigd. Het voertuig wordt weggetakeld. Het gaat om een BMW die in de nacht van maandag op dinsdag is gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. Hij werd in Nederland gesignaleerd, waarna de achtervolging werd ingezet.

De inzittenden van de auto zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden, laat een woordvoerster van de politie weten. Eerder dinsdagavond heeft de Dienst Speciale Interventies (DSI) meerdere woningen doorzocht op zoek naar de verdachten, maar niemand aangetroffen.