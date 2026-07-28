ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bewoners ontruimde woningen Amsterdam-West mogen naar huis

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 22:16
anp280726199 1
AMSTERDAM (ANP) - De omgeving van de Nierkerkestraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven, meldt de politie. Dinsdagmiddag crashte daar na een politieachtervolging een auto met daarin explosief materiaal. Alle bewoners van de huizen die werden ontruimd, mogen naar huis.
Het explosieve materiaal is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) meegenomen en wordt vernietigd. Het voertuig wordt weggetakeld. Het gaat om een BMW die in de nacht van maandag op dinsdag is gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. Hij werd in Nederland gesignaleerd, waarna de achtervolging werd ingezet.
De inzittenden van de auto zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden, laat een woordvoerster van de politie weten. Eerder dinsdagavond heeft de Dienst Speciale Interventies (DSI) meerdere woningen doorzocht op zoek naar de verdachten, maar niemand aangetroffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-526322530

Je huis is je grootste pensioenpot — maar zo duur is het om de overwaarde zelf écht te gebruiken

shutterstock_2761098919

Deze zeldzame eigenschap onthult een hogere emotionele intelligentie.

politicus rusland wil sancties coca cola1435289304 584x380

Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

Loading