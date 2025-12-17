Chipbedrijven en Oracle flink lager op roodgekleurd Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met rode cijfers gesloten, waarbij vooral flinke koersverliezen waren te zien in de chipsector. Ook softwareconcern Oracle stond bij de dalers op Wall Street na een bericht over het afketsen van een deal voor de financiering van een groot datacenter van het bedrijf.

De grote chipbedrijven Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Intel, Micron Technology en Broadcom daalden tot 5,3 procent door hernieuwde zorgen of de grote investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) wel rendabel zullen zijn. Oracle zakte 5,4 procent. Volgens zakenkrant Financial Times heeft investeerder Blue Owl besloten geen geld te steken in de bouw van een datacenter voor Oracle in de Amerikaanse staat Michigan waarmee 10 miljard dollar is gemoeid.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 47.885,97 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,2 procent tot 6721,43 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,8 procent tot 22.693,32 punten.

De aandacht bleef ook uitgaan naar Warner Bros. Discovery. Het media- en filmconcern wees het bod van Paramount Skydance van ruim 108 miljard dollar af en raadde aandeelhouders aan te kiezen voor het concurrerende bod van Netflix van bijna 83 miljard dollar. Volgens Warner Bros. Discovery is het veel te onzeker of de steenrijke familie van Paramount-topman David Ellison wel met beloofde financiële garanties over de brug komt. Warner Bros. daalde 2,4 procent en Paramount Skydance ging 5,4 procent omlaag. Netflix steeg licht in beurswaarde.

Medisch toeleverancier Medline maakte zijn debuut op Wall Street en eindigde op de eerste handelsdag bijna 42 procent hoger. Medline haalde met de grootste beursgang in New York van dit jaar bijna 6,3 miljard dollar op. Het bedrijf levert medische apparatuur aan ziekenhuizen en dokters.

General Mills stond eveneens in de belangstelling met een plus van 3,4 procent. De voedingsmiddelenproducent, eigenaar van bekende merken als Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, kwam met kwartaalresultaten die goed werden ontvangen door beleggers.