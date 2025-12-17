Vier aanhoudingen bij pro-Israëlmanifestatie op de Dam

AMSTERDAM (ANP) - Bij de pro-Israëlmanifestatie op de Dam zijn woensdagavond vier personen aangehouden, meldt de politie. Ze zijn aangehouden voor het verstoren van de demonstratie en het afsteken van een "rookpot", aldus een woordvoerder. De personen zitten vast.

Ongeveer 2000 mensen waren aanwezig bij de manifestatie. Onder de sprekers waren SGP-leider Chris Stoffer en opperrabbijn Binyomin Jacobs. Een meterslange Israëlische vlag werd uitgerold, er werd gezongen en een chanoekakaars werd aangestoken.

Op een paar opstootjes na is de manifestatie rustig verlopen. Er was veel politie aanwezig op de Dam.