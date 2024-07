Chipbedrijven lager op Wall Street door vrees handelsbeperkingen

NEW YORK (ANP) - De chipbedrijven stonden woensdag onder druk op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op mogelijk strengere Amerikaanse regels voor de export naar China. Volgens persbureau Bloomberg overwegen de Verenigde Staten namelijk de strengste handelsbeperkingen in te voeren die beschikbaar zijn voor China als bedrijven het land toegang blijven geven tot geavanceerde chiptechnologie.

Deze maatregelen zouden gelden voor bedrijven als chipmachinemaker ASML en de Japanse fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron. ASML, dat met sterke kwartaalcijfers kwam, ging daardoor flink omlaag op de beurs in Amsterdam. De Amerikaanse chipmachinemaker Applied Materials daalde bijna 7 procent op Wall Street. AI-chipbedrijf Nvidia zakte ruim 4 procent en branchegenoot Micron Technology verloor ook dik 4 procent.