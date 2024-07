Beachvolleyballer Van de Velde krijgt om onrust eigen plek Parijs

ARNHEM (ANP) - Beachvolleyballer Steven van de Velde verblijft tijdens de Olympische Spelen in Parijs niet bij de andere Nederlandse sporters. De 29-jarige sporter heeft dat samen met sportkoepel NOC*NSF besloten om rust te creëren. Van de Velde zal gedurende het evenement ook niet praten met journalisten.

Er is veel te doen om de deelname van Van de Velde, die in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld werd tot vier jaar cel om seks met een minderjarige. Dat gold door de leeftijd van het meisje als verkrachting, ongeacht of zij instemde.

NOC*NSF en volleybalbond Nevobo spraken vorige maand hun steun uit aan Van de Velde. Nu er aandacht blijft rond zijn deelname, ook vanuit het buitenland, ziet de sportkoepel zich genoodzaakt extra maatregelen te nemen.