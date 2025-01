Chipbedrijven stijgen op Damrak na aankondiging AI-initiatief

AMSTERDAM (ANP) - ASML, ASMI en Besi behoorden woensdag tot de grootste stijgers in de AEX-index. De chipbedrijven leken te profiteren van een aankondiging van president Trump om minstens 500 miljard dollar te investeren in de infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI). De investeringen zullen worden gedaan via een nieuw samenwerkingsverband genaamd Stargate, van Oracle, de Japanse techinvesteerder SoftBank en OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chipbedrijven stegen op het Damrak tot 2,3 procent.

OpenAI, Oracle en SoftBank willen beginnen met het bouwen van een eerste datacenter in Texas en zijn van plan later ook op andere plekken datacenters te bouwen. De drie bedrijven hebben samen met andere aandeelhouders van Stargate al 100 miljard dollar toegezegd dat direct kan worden ingezet. De rest van de investeringen wordt naar verwachting in de komende vier jaar gedaan.

Ondanks de koerswinsten van de chipbedrijven eindigde de AEX-index een fractie lager op 914,45 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 835,78 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. Die in Londen daalde een fractie.