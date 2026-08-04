Chipbedrijven stuwen AEX naar nieuw slotrecord

AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op het Damrak, is dinsdag met een nieuw slotrecord de handel uitgegaan. Vooral de chipbedrijven waren flink in trek in Amsterdam, geholpen door beter dan verwachte bedrijfsresultaten van een aantal techbedrijven in de Verenigde Staten. Ook de verdere daling van de olieprijzen gaf de beurshandel steun.

De AEX eindigde 0,9 procent hoger op een stand van 1112,49 punten, het hoogste slot ooit. Het vorige record was van vorige week donderdag, een slotstand van 1104,69 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1111,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen prijkte Besi bovenaan met een winst van ruim 8 procent. De chiptoeleverancier werd door de Duitse investeringsbank Berenberg op de kooplijst gezet. Branchegenoten ASML en ASMI volgden met plussen van 3,7 en 2 procent.

Brentolie werd 5,6 procent goedkoper op 79,10 dollar per vat, na de forse daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 6 procent tot 75,59 dollar. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei dinsdag dat mogelijk al woensdag een akkoord met Teheran kan worden bereikt over de heropening van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart.

Door de lagere olieprijzen verloren Shell en SBM Offshore 2,3 en 0,7 procent. Bierbrouwer Heineken, die woensdag met cijfers komt, zakte 0,5 procent. UMG herstelde 4 procent bij de AEX-aandelen. Het muziekconcern raakte vrijdag ruim een kwart aan beurswaarde kwijt na slecht ontvangen resultaten.

In Londen ging BP aanvankelijk omhoog, maar eindigde 4,6 procent in het rood. Het Britse olie- en gasconcern maakte dinsdag zijn resultaten bekend. Lufthansa dook ruim 8 procent omlaag in Frankfurt. Het Duitse luchtvaartconcern zag de winst kelderen in het afgelopen kwartaal door hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten en stakingen.

Zalando kelderde bijna 13 procent. Het Duitse webwinkelconcern verlaagde de verwachting voor de omzetgroei in 2026 na tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal.