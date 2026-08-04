Ruim 400 aanhoudingen om veroorzaken natuurbranden in Frankrijk

PARIJS (ANP) - In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Dit zei de minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. Een deel van hen is in voorlopige hechtenis genomen. Het gaat om 36 volwassenen en 156 minderjarigen.

Er zijn dit jaar, dat een erg droge en warme zomer kent, al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90 procent van de natuurbranden wordt volgens de Franse autoriteiten veroorzaakt door menselijk handelen. Slechts een klein deel wordt door de bliksem veroorzaakt.

In 30 procent van de gevallen wordt kwade opzet als oorzaak genoemd. De rest wordt veroorzaakt door economische activiteiten zoals het werken met bepaalde landbouwmachines, bouwactiviteiten en voorts door nalatigheid, onvoorzichtigheid met vuur of ongelukken met voertuigen. Veel gebieden waar vroeger landbouw en veeteelt werd bedreven, zijn nu verwilderd en kwetsbaar voor natuurbranden.