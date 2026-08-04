ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 400 aanhoudingen om veroorzaken natuurbranden in Frankrijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 18:13
anp040826168 1
PARIJS (ANP) - In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Dit zei de minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. Een deel van hen is in voorlopige hechtenis genomen. Het gaat om 36 volwassenen en 156 minderjarigen.
Er zijn dit jaar, dat een erg droge en warme zomer kent, al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90 procent van de natuurbranden wordt volgens de Franse autoriteiten veroorzaakt door menselijk handelen. Slechts een klein deel wordt door de bliksem veroorzaakt.
In 30 procent van de gevallen wordt kwade opzet als oorzaak genoemd. De rest wordt veroorzaakt door economische activiteiten zoals het werken met bepaalde landbouwmachines, bouwactiviteiten en voorts door nalatigheid, onvoorzichtigheid met vuur of ongelukken met voertuigen. Veel gebieden waar vroeger landbouw en veeteelt werd bedreven, zijn nu verwilderd en kwetsbaar voor natuurbranden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1334315390

Inbraak: dit is wat een dief als eerste aan uw huis ziet

knmi waarschuwt met code oranje voor onweer hagel en windstoten1688869254

Onweer op komst? Dit zijn de apparaten waarbij je écht de stekker eruit moet trekken (en welke gewoon kunnen blijven zitten)

131198945_m

Brandt dit lampje op je telefoon? Dan luistert of kijkt een app stiekem met je mee

shutterstock_1818500471

Jij met pensioen, je partner nog niet: dit gebeurt er financieel

AA26knLs

De virale toiletpapiertruc tegen muggen: leuk knutselwerk, geen bescherming

shutterstock_1727426053

Zo maak je thuis de perfecte iced coffee (zonder verwaterde smaak)

Loading