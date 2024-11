Chipbedrijven verder omhoog op positief Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI gingen vrijdag verder omhoog op de Amsterdamse beurs. Beleggers kauwden nog na op de resultaten van Nvidia. Aanvankelijk leken de financiële markten licht teleurgesteld in de vooruitzichten van de Amerikaanse verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI), maar beleggers zijn ervan overtuigd dat het bedrijf sterk blijft profiteren van de hausse rond toepassingen op AI-gebied.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 872,49 punten. ASML, ASMI en Besi gingen aan kop met winsten tot 2 procent. Donderdag wonnen de chipfondsen al tot ruim 2 procent en sloot de hoofdindex 0,9 procent hoger. De AEX stevent daarmee af op een weekwinst van ruim 1 procent. De MidKap klom 0,5 procent tot 862,31 punten. De beurs in Parijs won 0,6 procent. Londen steeg 0,7 procent, ondanks een sterker dan verwachte daling van de Britse winkelverkopen in oktober.

De DAX in Frankfurt won 0,5 procent. De Duitse economie groeide in het derde kwartaal iets minder hard dan gedacht. Volgens definitieve cijfers van statistiekbureau Destatis groeide de grootste economie van Europa in het derde kwartaal met slechts 0,1 procent. Eerder was een groei van 0,2 procent gemeld. De belangrijke handelspartner van Nederland ontliep daarmee wel nipt een recessie, na een krimp in het tweede kwartaal.