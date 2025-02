Chipbedrijven verder omlaag op Damrak, Fugro stijgt na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - ASMI, Besi en ASML gingen vrijdag verder omlaag op de Amsterdamse beurs. De chipbedrijven stonden onder druk door een koersval van 8,5 procent van Nvidia op Wall Street. De belangrijkste ontwikkelaar en verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld wist beleggers niet te overtuigen met zijn kwartaalresultaten. ASMI, Besi en ASML zakten tot 3,6 procent en waren daarmee de grote verliezers in de AEX-index. Bij de middelgrote bedrijven maakte Fugro daarentegen een koerssprong van 7,5 procent, na goed ontvangen resultaten van de bodemonderzoeker.

De stemming op de beursvloeren werd verder gedrukt door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. Zo dreigt China met vergeldingsmaatregelen omdat president Donald Trump extra importheffingen voor Chinese producten heeft aangekondigd. Beijings reactie volgde enkele uren nadat Trump een extra tarief van 10 procent aankondigde, dat op 4 maart ingaat. Trump heeft ook gezegd dat zijn voorgestelde heffingen van 25 procent op Mexicaanse en Canadese goederen op 4 maart ingaan. Daarnaast dreigt hij snel met importtarieven te komen tegen de Europese Unie.

De AEX op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent lager op 914,93 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 865,02 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1 procent. Ook in Azië schrokken beleggers van de nieuwe Amerikaanse heffingen. De beurzen in Hongkong en Shanghai zakten respectievelijk ruim 3 procent en 2 procent.