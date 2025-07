Eindelijk bewijs van menselijke feromonen? Vrouwengeur heeft verrassende invloed op mannen

Dat geur en feromonen ons gedrag beïnvloedt, dat wisten we al uit het dierenrijk. Maar ook bij mensen speelt reuk een grotere rol dan gedacht, blijkt uit een studie van de University of Tokyo. Onderzoekers ontdekten dat specifieke geurstoffen in het lichaam van vrouwen rond hun eisprong ervoor zorgen dat mannen zich rustiger voelen en vrouwen aantrekkelijker vinden.