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Chipgrootmacht Taiwan wil kerncentrale toch weer laten draaien

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 11:52
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TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - Taiwan heeft een volgende stap gezet in het opnieuw opstarten van een stilgelegde kerncentrale. De regering heeft daarvoor een voorlopig plan goedgekeurd. Het eiland, waar de grootste chipproducent ter wereld zit, streeft naar grotere energiezekerheid.
De kerncentrale van Maanshan zou op zijn vroegst in 2028 weer in gebruik genomen kunnen worden, volgens Taiwanese media. Maanshan was de laatste van drie kerncentrales in Taiwan die buiten bedrijf werd gesteld. Dat gebeurde vorig jaar nadat de exploitatievergunning na veertig jaar was verlopen. Tien jaar geleden besloot het eiland om kernenergie uit te faseren.
Taiwan is niet het enige Aziatische land dat het kernenergiebeleid heeft gewijzigd. Japan start reactoren opnieuw op, terwijl onder meer China en Zuid-Korea nieuwe centrales bouwen. Dat gebeurt onder meer vanwege de sterke vraag naar elektriciteit door datacenters. Ook chipproducenten, zoals het Taiwanese TSMC, zijn steeds meer op zoek naar schone en stabiele elektriciteitsvoorzieningen.
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