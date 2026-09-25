Nu blijkt: elektrische auto’s met veel kilometers komen beter door de keuring

Een elektrische occasion met anderhalve ton op de teller: laten staan of juist bekijken? Een analyse van 47,4 miljoen Britse autokeuringen geeft kopers een geruststellend antwoord. Juist bij hoge kilometerstanden worden volledig elektrische auto ’s minder vaak afgekeurd dan vergelijkbare benzineauto’s. Maar dat bewijst nog niet dat iedere elektrische auto minder reparaties nodig heeft.

Het verschil groeit met de kilometerstand

Bij lagere kilometerstanden ontlopen elektrisch en benzine elkaar nauwelijks. Tussen ongeveer 32.000 en 64.000 kilometer werd 12 procent van de elektrische auto’s afgekeurd, tegenover 11,7 procent van de benzineauto’s. Geen overtuigende overwinning voor een van beide dus.

Verderop op de teller wordt het interessanter. Bij auto’s van drie tot acht jaar oud met ongeveer 145.000 tot 193.000 kilometer achter de kiezen zakte 16,5 procent van de elektrische modellen voor de Britse keuring. Bij vergelijkbare benzineauto’s was dat 22,1 procent.

Dat is ongeveer een kwart minder kans op afkeuring. Boven circa 193.000 kilometer groeide het verschil verder: 16 procent tegenover 23,5 procent. Niet iedere elektrische occasion is daarmee een buitenkans, maar een hoge tellerstand is op zichzelf geen reden om hem af te schrijven.

Minder onderhoud is niet hetzelfde als minder reparaties

Er zit logica achter het onderhoudsvoordeel van elektrisch rijden. Een volledig elektrische auto heeft een eenvoudiger aandrijfsysteem met minder complexe draaiende onderdelen. Motorolie verversen hoeft niet en een uitlaat ontbreekt. Ook kunnen de gewone remmen worden ontzien doordat de auto op de elektromotor afremt.

Maar onderhoud, reparaties en afkeuringen zijn verschillende dingen. De Britse keuring kijkt naar verkeersveiligheid en technische eisen, waaronder banden, remmen, ophanging, stuurinrichting en verlichting. Het onderzoek telt geen complete garagegeschiedenis en meet evenmin alle softwareproblemen of onverwachte garantiereparaties.

De conclusie is dus specifieker dan “nu is bewezen dat elektrische auto’s minder vaak kapotgaan”. Bij hoge kilometerstanden kwamen ze in deze Britse gegevens vaker door de keuring. Dat is gunstig, maar geen garantie voor een probleemloos autoleven.

Banden en remmen blijven aandachtspunten

Elektrische auto’s wonnen niet op alle onderdelen. In de onderzochte gegevens kwamen ongeveer 1,8 keer zoveel bandengebreken voor als bij benzineauto’s. Dat is geen bewijs dat iedere EV zijn banden 1,8 keer zo snel verslijt: het gaat om geconstateerde gebreken.

Ook weinig gebruikte remmen verdienen aandacht. Bij oudere elektrische auto’s die weinig kilometers rijden, kunnen de mechanische remmen juist last krijgen van corrosie. Onderhoudsarm is dus iets anders dan onderhoudsvrij.

De accu vraagt een aparte controle

Het belangrijkste ontbrekende puzzelstuk is de accu. De Britse keuring meet niet hoeveel capaciteit daarvan over is, hoe ver de auto nog komt of hoe goed hij laadt.

Wie een elektrische occasion overweegt, doet er daarom verstandig aan een accutest te vragen en de onderhoudshistorie, banden en remmen te laten bekijken. Schrijf een auto niet alleen vanwege zijn kilometerstand af. Maar koop hem ook niet uitsluitend omdat er “elektrisch” op staat.

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