Werk je bij een supermarkt, kledingwinkel of bank, dan krijg je waarschijnlijk korting op producten van je werkgever: goedkopere boodschappen, kleding met personeelsprijs, of een gunstigere hypotheek. Tot nu toe was dat voordeel tot €500 per jaar belastingvrij. Per 1 januari 2027 verdwijnt die vrijstelling uit het Belastingplan , en of je korting overeind blijft hangt straks af van een keuze die je werkgever moet maken.

Tot €500 per jaar, belastingvrij

De gerichte vrijstelling bestaat sinds 2015. Werkgevers mochten sindsdien een korting geven van maximaal 20 procent van de verkoopwaarde, tot een plafond van €500 per werknemer per kalenderjaar op producten uit het eigen bedrijf. Zolang de korting binnen die grenzen bleef, telde het voordeel niet mee als loon en kostte het de werkgever geen extra belasting.

Denk aan personeelskorting op boodschappen, kleding, elektronica, gezinsabonnementen, vliegtickets, hypotheekadvies of verzekeringspremies. Het gebruik komt vooral voor in sectoren die zijn gericht op industrie en productie, maar ook in de detailhandel en financiële dienstverlening.

De korting verdwijnt niet. De belastingvrijstelling verdwijnt.

De Tweede Kamer zocht dekking voor het energiepakket

De afschaffing komt niet uit de lucht vallen. Uit de evaluatie van de werkkostenregeling over de periode 2019 tot en met 2024 bleek al dat deze regeling onvoldoende effectief is en kan worden beëindigd. Onderzoeksbureau SEO concludeerde dat de vrijstelling 'geen actueel maatschappelijk doel meer dient'.

Tijdens een Kamerdebat over de hoge energieprijzen op 22 april 2026 diende de Tweede Kamer een motie in om de dekking voor het energiepakket te zoeken bij deze 'ondoelmatige regeling' binnen de werkkostenregeling. De motie werd aangenomen. Het kabinet volgt de motie-Flach op door de gerichte vrijstelling per 2027 af te schaffen, zo legt Salaris Vanmorgen uit.

Wat het voor jou betekent

Neem een medewerker van Albert Heijn. Die krijgt nu 10 procent korting op boodschappen via een personeelsbonuskaart, tot maximaal €300 per jaar. Die korting valt ruim binnen de huidige vrijstelling van €500 en is volledig belastingvrij.

Vanaf 2027 moet de werkgever die korting onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. Dat kan alleen als de werkgever de korting aanwijst als eindheffingsloon en er aan de gebruikelijkheidseis is voldaan. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80 procent eindheffing. Die vrije ruimte is het totaalbudget voor alle onbelaste vergoedingen samen: kerstpakketten, fietsenregelingen, bedrijfsuitjes én personeelskorting.

In 2027 bedraagt die vrije ruimte 2,16 procent van de loonsom tot €400.000. Zolang de korting daarbinnen past, merk je er als werknemer niets van. Maar voor werkgevers die naast personeelskorting al veel andere vergoedingen uit de vrije ruimte betalen, kan de pot snel vol zijn.

Past de korting niet meer in het WKR-budget? Dan betaalt je werkgever 80 procent belasting over het meerdere.

Kan je werkgever het nog opvangen?

Dat hangt af van de omvang van het bedrijf en hoeveel vrije ruimte er al bezet is. De verhoging van de vrije ruimte met 0,16 procentpunt in 2027 biedt iets meer lucht, maar datzelfde budget moet nu ook de personeelskorting dekken die voorheen buiten de pot viel.

Door de voorgestelde wijziging moeten werkgevers de beschikbare vrije ruimte mogelijk opnieuw verdelen. Als het niet lukt om de personeelskorting binnen de vrije ruimte te plaatsen, en deze korting is vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden of cao, moet de werkgever deze mogelijk aanpassen of eindheffing afdragen over de overschrijding. De eindheffing bedraagt nu 80 procent. Werkgevers kunnen personeelskorting blijven geven, en hoeven het niet langer per werknemer bij te houden. Maar of de korting in dezelfde vorm overeind blijft, is aan het bedrijf.

Wat je nu kunt doen