Chipmachinefabrikant ASML onderuit op Damrak na kwartaalcijfers

AMSTERDAM (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML was woensdag een flinke verliezer op de aandelenbeurs in Amsterdam na bekendmaking van kwartaalcijfers. Daarbij waarschuwde het bedrijf uit Veldhoven dat door "toenemende onzekerheid" door macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen nu nog niet kan worden bevestigd dat er volgend jaar groei zal zijn.

Het aandeel daalde in de vroege handel bijna 7 procent. Dinsdag was ASML nog de sterkste stijger in de AEX-index met een plus van 2,7 procent.

ASML zei dat de orderontvangst in het tweede kwartaal een waarde had van ruim 5,5 miljard euro, wat meer is dan analisten hadden verwacht. De omzet bedroeg 7,7 miljard euro en de nettowinst kwam uit op 2,3 miljard euro. ASML zei voor het derde kwartaal op een omzet te rekenen tussen de 7,4 miljard tot 7,9 miljard euro en verwacht over heel 2025 een omzetstijging van ongeveer 15 procent. Vorig jaar boekte ASML een omzet van 28,3 miljard euro.

De AEX noteerde kort na opening 1,2 procent lager op 912,05 punten.