Amerikaanse juwelenverkoop stuwt omzet Cartier-eigenaar Richemont

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Het Zwitserse luxeconcern Richemont, bekend van dure merken als Chloé en Cartier, profiteerde afgelopen kwartaal van vermogende klanten in de Verenigde Staten en Europa die weer volop juwelen kochten.

De omzet van de juwelenafdeling, de grootste divisie van Richemont, steeg met 11 procent. Dat is boven de verwachtingen van marktkenners. De verkopen in de VS en in Europa stegen met respectievelijk 17 en 11 procent. De totale kwartaalomzet van de Zwitserse luxegroep steeg met 6 procent.

In China, waar consumenten hun dure aankopen terugschroeven door de verzwakte economie, bleef groei voor Richemont uit. Ook andere bekende luxe- en modebedrijven zoals Burberry, Gucci-moeder Kering en het Franse luxeconcern LVMH kampen al tijden met een zwakkere Chinese vraag.

De divisie voor luxe horloges van Richemont, met merken als Jaeger-LeCoultre en Piaget, presteerde afgelopen kwartaal eveneens zwak. De omzet daalde met 7 procent.