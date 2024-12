Chipmachinemaker ASML bij stijgers in licht hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - ASML behoorde dinsdag tot de grootste stijgers op de Amsterdamse beurs. Volgens de chipmachinefabrikant hebben de aangescherpte maatregelen van de Verenigde Staten tegen de Chinese chipindustrie "geen directe materiële impact" op de resultaten dit jaar. ASML verwacht daarnaast dat de impact voor 2025 binnen de eerder afgegeven marges valt. Het bedrijf voorspelde eerder dit jaar dat de omzet volgend jaar tussen 30 miljard en 35 miljard euro zal liggen, waarbij ongeveer 20 procent afkomstig zal zijn uit China. Het aandeel steeg 1,9 procent. Branchegenoten ASMI en Besi klommen rond de 1 procent.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 891,73 punten. De hoofdindex won een dag eerder al 0,7 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 873,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen 0,2 procent.

De beurs in Parijs won 0,5 procent, ondanks de aanhoudende zorgen over een politieke crisis in Frankrijk. De Franse premier Michel Barnier heeft een beroep gedaan op een grondwetsartikel om een begrotingsvoorstel zonder stemming in het parlement goedgekeurd te krijgen. Daardoor hangt hem mogelijk woensdag al een motie van wantrouwen boven het hoofd die de regering ten val kan brengen. De rechts-radicale Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen heeft gedreigd voor die motie te stemmen als Barnier de voorgenomen pensioenhervormingen niet aanpast.