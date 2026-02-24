Gemeenten noemen AI-stemhulp Keus een gevaarlijk experiment

DEN HAAG (ANP) - De met kunstmatige intelligentie gemaakte stemhulp Keus is offline gehaald na kritiek. Dat is een goede zaak, reageert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Dit is een gevaarlijk experiment als het om verkiezingen gaat: je beïnvloedt de kiezers en het democratisch proces."

De gemeentevereniging waarschuwde maandag al voor AI-stemhulpen voor de verkiezingen van 16 maart. Ze wees op het belang van betrouwbare informatie over lokale standpunten en deelnemende partijen. Mirjam Bikker (CU) stelde schriftelijk Kamervragen over misleidende AI-gegenereerde stemhulpen.

Maker Mark (55), volgens RTV Utrecht met de achternaam Keus, noemt zijn tool zelf een experiment. Het zou 70.766 keer zijn geraadpleegd, maar de tool bleef ook na aanpassingen vol fouten zitten. "D66 fuseerde in sommige gemeenten met GroenLinks en de VVD werd gezien als een religieuze partij. Dit stond in geen van de bronnen die ik gebruikte", schrijft de maker bij het bericht dat "de stekker eruit" is.