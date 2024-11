Chipontwikkelaar Nvidia vervangt Intel in Dow-Jonesindex

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP/BELGA) - Chipontwikkelaar Nvidia vervangt Intel in de Dow-Jonesindex op de aandelenbeurzen in New York. Dit meldt de beheerder van de belangrijke index, S&P Dow Jones Indices. Aandelen van chipmaker Intel zijn de afgelopen 25 jaar in de Dow-Jonesindex verhandeld, maar het bedrijf moet voor aanvang van de handel op vrijdag 8 november plaatsmaken voor Nvidia.

Het besluit is een nieuwe tegenslag voor het bedrijf, dat kampt met hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling om zijn technologie te verbeteren en de onderneming weer prominent te maken in de halfgeleiderindustrie. Intel was ooit dominant in de chipsector, maar de afgelopen jaren hebben concurrenten marktaandeel weggekaapt. Ook hebben andere chipmakers, vooral Nvidia, grote vooruitgang geboekt als het gaat om chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Intel heeft hierin missers gemaakt, zoals het afwijzen van een investering in OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT.

Het aandeel van Intel is dit jaar al met 54 procent gedaald. Dat maakt Intel het slechtst presterende bedrijf in de Dow-Jonesindex.