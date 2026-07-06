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Chiprally stuwt Wall Street omhoog na lang weekend

Economie
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 22:17
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NEW YORK (ANP) - De beursgraadmeters in New York gingen maandag verder omhoog, vooral door flinke koerswinsten van chipbedrijven en andere techconcerns. Beleggers stapten na het lange weekend in de Verenigde Staten weer in deze aandelen, na de recente koersverliezen in de techsector. Dat had te maken met zorgen bij beleggers over de winstgevendheid van de enorme AI-investeringen op de langere termijn door veel technologiebedrijven. Die zorgen verdwenen maandag verder naar de achtergrond.
Techbeurs Nasdaq sloot met een winst van 1,1 procent op 26.121,16 punten. De S&P 500-index ging 0,7 procent omhoog tot 7537,43 punten. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent op 53.055,91 punten, een nieuw slotrecord. De Amerikaanse beurzen waren vrijdag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli.
De Dow steeg donderdag al ruim 1 procent tot een nieuw record en wist maandag de historische grens van 53.000 punten te passeren.
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