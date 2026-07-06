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Dodental aardbevingen Venezuela verder gestegen

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 21:45
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CARACAS (ANP/AFP) - Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 3535, aldus de autoriteiten. Op 24 juni werd het noorden van het Zuid-Amerikaanse land getroffen door twee bevingen vlak na elkaar met een kracht van 7.2 en 7.5. Vooral de noordelijke kustregio La Guaira werd zwaar getroffen.
Er zijn 16.740 gewonden gevallen. De autoriteiten zeggen niets over het aantal nog steeds vermiste mensen. Dat zijn er volgens waarnemers vele duizenden en zou in de tienduizenden kunnen lopen.
Officieel zijn er 856 panden volledig verwoest. Meer dan 17.000 mensen zijn dakloos geworden.
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