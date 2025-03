Is een Chinese invasie van Taiwan ophanden? Een mogelijk stappenplan

China is beter dan ooit in staat om Taiwan af te sluiten van de buitenwereld. In plaats van een directe aanval kan Beijing het eiland omsingelen met militaire en economische maatregelen. Zo’n actie zou wereldwijd grote gevolgen hebben. Taiwan zou zich moeten verdedigen, terwijl de Verenigde Staten voor een lastige keuze staat: militair ingrijpen of niet? Europese landen zouden sancties kunnen overwegen, maar hun handel met China maakt dat ingewikkeld.

Een echte invasie blijft moeilijk, maar het Chinese leger heeft flink geïnvesteerd in modernisering en blokkade-oefeningen. Hoe vaker China traint, hoe groter de kans dat een oefening onverwachts overgaat in een echte aanval.

China ziet Taiwan als een afvallige provincie die weer bij het land moet horen. President Xi Jinping heeft meerdere keren gezegd dat de hereniging uiterlijk in 2049 een feit moet zijn. Volgens hem is dat ‘onvermijdelijk’.

Hoe China Taiwan kan afsluiten

China heeft veel manieren om Taiwan te isoleren, meldt The Wall Street Journal. Het land beschikt over duizenden gevechtsvliegtuigen en raketten die het eiland kunnen raken. Drones vormen een groeiende dreiging. Een aanval zou kunnen beginnen met luchtaanvallen op belangrijke plekken zoals militaire basissen, havens en energievoorzieningen. Tegelijkertijd zouden cyberaanvallen systemen als communicatie, banken en stroomnetwerken kunnen platleggen.

China’s marine, de grootste ter wereld, kan Taiwan omsingelen en de handel blokkeren. Vliegdekschepen kunnen buitenlandse hulp afschrikken, terwijl de kustwacht en andere schepen vluchtwegen afsluiten. Ook economische druk is een optie: door havens te blokkeren of mijnen in de zee te plaatsen, kan China het handelsverkeer verstoren. Daarnaast zou het doorsnijden van internetkabels Taiwan verder isoleren.

Vorige week werd bekend dat China een apparaat heeft ontwikkeld dat onderzeese kabels kan beschadigen. Volgens de South China Morning Post kan dit apparaat kabels tot vier kilometer diep uitschakelen, wat de meeste bestaande verbindingen zou raken.

Taiwan is kwetsbaar voor een blokkade

Taiwan is sterk afhankelijk van invoer van energie en voedsel. Vrijwel al zijn olie en gas komen uit het buitenland. Een langdurige blokkade zou al snel tot tekorten en economische problemen leiden.

Taiwan is door de Chinese dreiging zeer waakzaam. Het land houdt regelmatig militaire oefeningen om zich voor te bereiden op een mogelijke oorlog. Onlangs duurde zo’n oefening vijf dagen en binnenkort volgt er nog een. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat China in 2027 een aanval plant.

Wat de rest van de wereld zou doen bij een Chinese blokkade is onduidelijk. Veel hangt af van de Verenigde Staten. Washington houdt China’s militaire activiteiten nauwlettend in de gaten, maar het is niet duidelijk of Amerika bereid is in te grijpen. Europese landen zouden sancties kunnen overwegen, maar hun economische banden met China maken het een precaire situatie.

Als een volledige blokkade niet lukt, zou China ook een quarantaine kunnen instellen. Daarbij zouden schepen die Taiwan bevoorraden gecontroleerd en vertraagd worden, terwijl China’s eigen handelsroutes grotendeels ongemoeid blijven.

Bron: BNR