Chiptoeleverancier ASMI negatiever over omzet in tweede jaarhelft

ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) is negatiever gestemd over de omzet in de tweede helft van dit jaar door een zwakker dan verwachte vraag. Daardoor zullen de opbrengsten naar verwachting 5 tot 10 procent lager uitvallen op basis van constante wisselkoersen dan in de eerste zes maanden van 2025. Dat meldt ASMI voorafgaand aan zijn investeerdersdag in Londen.

Het bedrijf uit Almere zegt nu dat door die zwakte over heel het jaar de omzetgroei aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 10 tot 20 procent zal uitkomen. Vorig jaar zette ASMI een omzet in de boeken van ruim 2,9 miljard euro, wat 12 procent meer was dan een jaar eerder.

ASMI levert onder meer systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.