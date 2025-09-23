ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chiptoeleverancier ASMI negatiever over omzet in tweede jaarhelft

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 8:36
anp230925069 1
ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) is negatiever gestemd over de omzet in de tweede helft van dit jaar door een zwakker dan verwachte vraag. Daardoor zullen de opbrengsten naar verwachting 5 tot 10 procent lager uitvallen op basis van constante wisselkoersen dan in de eerste zes maanden van 2025. Dat meldt ASMI voorafgaand aan zijn investeerdersdag in Londen.
Het bedrijf uit Almere zegt nu dat door die zwakte over heel het jaar de omzetgroei aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 10 tot 20 procent zal uitkomen. Vorig jaar zette ASMI een omzet in de boeken van ruim 2,9 miljard euro, wat 12 procent meer was dan een jaar eerder.
ASMI levert onder meer systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

anp220925122 1

Gaat Mona Keijzer (BBB) zorgen voor een derde kabinetsval?

ANP-427441954

De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading