Gesprekken met Oeganda over terugkeercentrum vergevorderd

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 9:01
anp230925075 1
DEN HAAG (ANP) - De gesprekken met Oeganda om daar een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers te realiseren zijn "constructief en vergevorderd", laat een woordvoerder van minister David van Weel (Asiel en Migratie, VVD) weten. Hij hoopt deze week in New York met zijn Oegandese collega verdere afspraken te maken, bevestigt een ingewijde berichtgeving van RTL Nieuws.
Ze zouden daar dan een intentieverklaring ondertekenen waarin afspraken staan over de verdere verkenning van de juridische en praktische uitwerking van het plan. Het moet gezien worden als een "tussenstap", aldus een bron. Vorige maand meldde een Oegandese functionaris dat het land een akkoord had gesloten met de VS over de opname van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Er wordt al langer aan het plan voor een terugkeerhub in Oeganda gewerkt. Vorig jaar oktober besprak toenmalig minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp, PVV) het plan tijdens een bezoek aan Oeganda. Afgewezen asielzoekers uit landen rond Oeganda zouden dan worden opgevangen in het Oost-Afrikaanse land.
