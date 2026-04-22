Chiptoeleverancier ASMI stijgt fors in hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is woensdag hoger gesloten. Beleggers hielden de eenzijdige verlenging van de wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran door de Amerikaanse president Donald Trump in de gaten. Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) eindigde boven in de Amsterdamse hoofdindex nadat het bedrijf dinsdag nabeurs met kwartaalcijfers was gekomen.

ASMI behaalde het afgelopen kwartaal een omzet van 862,5 miljoen euro, 3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor de tweede helft van dit jaar verwacht de chiptoeleverancier een hogere omzet dan in de eerste helft. ASMI eindigde 7,1 procent hoger.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 1021,26 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1021,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1 procent. De Duitse regering verlaagt de groeiverwachting voor zowel 2026 als 2027. In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie op jaarbasis gestegen, vooral door toegenomen brandstofkosten.

Ook AkzoNobel, Randstad en Vopak eindigden de handelsdag met winst na presentatie van de kwartaalcijfers. AkzoNobel noteerde 2,6 procent hoger. Het verfconcern heeft naar eigen zeggen een sterk kwartaal achter de rug, ondanks de geopolitieke onrust.

Randstad steeg 3,7 procent en eindigde boven aan de MidKap. Het bedrijf maakte woensdag bekend dat de omzet in het eerste kwartaal 3 procent lager was dan een jaar eerder. Het uitzendbureau schreef dat toe aan nadelige valuta-effecten. Vopak steeg bijna 3 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Chipmachinemaker ASML eindigde 1 procent hoger. Het bedrijf uit Veldhoven zei tijdens de aandeelhoudersvergadering van plan te zijn samen met andere Europese technologiebedrijven te lobbyen voor een sterkere techsector in de Europese Unie.

De grootste daler in de AEX was de Magnum Ice Cream Company. Het ijsjesbedrijf zakte 2,9 procent.

Donderdag komen onder meer chipconcern Besi (plus 1,9 procent), bierbrouwer Heineken (plus 0,1 procent) en bodemonderzoeker Fugro (plus 1,4 procent) met cijfers.